Federica Pellegrini | il primo incontro con il marito Matteo Giunta | “Tutto inaspettato”

(Di domenica 1 ottobre 2023)ed ilnonché suo ex allenatore, sono convolati a nozze nel 2022: la coppia è in attesa della prima figlia che dovrebbe nascere a cavallo tra dicembre e gennaio. La Divina del nuoto ed il compagno di vita saranno tra gli ospiti della seconda puntata di Verissimo, in onda dalle 16:30 su Canale 5. Nel 2013all’apice della carriera e legata al collega Filippo Magnini, conoscecugino dell’ex compagno ed allenatore. L’anno successivo decide di concludere la collaborazione con Philippe Lucas ed intraprendere un sodalizio professionale conin vista delle Olimpiadi di Rio del 2016. Terminata la competizione, Magnini ...

Federica Pellegrini è in attesa per la prima volta di una bambina , frutto del suo amore con Matteo Giunta, ma non riesce a stare a lungo lontana ...

Federica Pellegrini è in attesa per la prima volta di una bambina , frutto del suo amore con Matteo Giunta, ma non riesce a stare a lungo lontana ...

Federica Pellegrini torna in piscina e nuota con il pancione : ecco il tenero video e la dedica a sua figlia L'articolo Federica Pellegrini torna in ...

Ospiti domenica 1° ottobre Sarà a Verissimo la "divina" del nuoto italiano,, in dolce attesa della sua prima bambina. In studio, Romina Power con l'intenso racconto del suo ...La campionessa di nuoto aspetta una femminuccia dal marito Matteo Giunta. La clip raccoglie oltre 50mila like in poche ...

Verissimo, anticipazioni domenica 1 ottobre: in studio la 'divina' Pellegrini TvDaily

Federica Pellegrini è in attesa della sua prima figlia (dal marito ed ex allenatore Matteo Giunta) e non smette di allenarsi. Eccola, in un video pubblicata sul suo profilo Instagram, mentre si tuffa ...A breve nascerà la prima figlia dell'ex nuotatrice. Nelle ultime ore Federica Pellegrini torna in piscina e nuota con il pancione ...