Federica Pellegrini | i genitori | “Forse siamo stati anomali | perché non ci siamo mai intromessi”

(Di domenica 1 ottobre 2023)con isono Roberto ex barman di un noto hotel di Mirano, città natale della Divina del nuoto e Cinzia, figlia di un ex campione di lotta greco romana con una gran passione per il nuoto. L’ex campionessa in attesa della prima figlia in arrivo tra dicembre e gennaio, sarà insieme al marito tra gli ospiti di Verissimo, in onda dalle 16:30 su Canale 5. Robertoha lavorato come barman presso un prestigioso albergo di Mirano. Nel passato dell’uomo una parentesi militare poichè è stato un paracadutista della Folgore. Il padre dell’ex campionessa sembra conservi ancora la maglia che aveva indossato in occasione della sua nascita. Riguardo la madre Cinzia Lionello, la figlia di un ex campione di lotta greco romana e da sempre con una gran passione per il nuoto, è stata proprio lei a ...