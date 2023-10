Federica Pellegrini a Verissimo | “Mia figlia nasce tra Natale e Capodanno Sono felice”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 1 ottobre 2023) Milano – “incinta di una bambina,rà tra”.diventerà mamma tra meno di 3 mesi. La leggenda del nuoto italiano racconta a, nel salotto di Silvia Toffanin, la gravidanza. “Era il nostro sogno, era quello che speravamo: volevamo allargare la famiglia appena creata. Abbiamo atteso parecchio per l’annuncio, quando lo abbiamo detto ero già incinta da oltre 4 mesi. Volevamo cercare di vivere tutto più normalmente possibile, lo abbiamo tenuto nascosto finché è stato possibile”, dice. La bimba, come la mamma e il papà Matteo Giunta, ‘vivrà’ in piscina? “Vorrei che il prima possibile prendesse confidenza con questo ambiente meraviglioso. L’idea è che possa essere una bimba sportiva, ovviamente sceglierà lei la sua ...