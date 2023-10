Fabrizio Corona va da Mara Venier su Rai1 E su X piovono critiche

Leggi su open.online

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dopo l’intervista a Belvetorna in tv, stavolta come ospite di, alle 14, a Domenica In. E come spesso succede con l’ex re dei paparazzi è polemica per alcune frasi dinei confronti dei giornalisti. «A 50 anni – spiega l’ex re dei paparazzi – mi merito di fare il cxxxo che voglio. Io per 15 anni sono rimasto chiuso. Non accetto più nessuno che mi dica “devi fare questo”». Infine si parla del padre Vittorio, giornalista. «Io sono completamente l’opposto. Abbiamo però una cosa che ci unisce. La creatività, la genialità, io ce l’ho». E ancora: «Lui era incorruttibile. Quando arriva a Mediaset non accetta il compromesso ideologico di spingere su Forza Italia. Quindi, quello di una informazione corrotta che va a soldi». «Tutta corrotta no», incalza. ...