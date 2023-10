F*** you | respect Insigne litiga con un tifoso del Toronto | volano insulti

(Di domenica 1 ottobre 2023) Lorenzoè stato ripreso mentre manda a quel paese un. E' successo nel match trae Cincinnati, giocato il 30 settembre e perso dalla squadra canadese per 3-2. Il calciatore italiano è stato oggetto di critiche nell'ultimo periodo a causa del rendimento non brillante (quattro gol e quattro assist in 19 presenze in campionato) e qualche infortunio che lo ha costretto a stare fuori dal campo. Il battibecco sarebbe nato sugli spalti: unavrebbe insultato il 32enne napoletano che poi ha risposto con "f**k you" e "" prima di essere portato via da sua moglie, Genoveffa Darone, che si trovava con lui e i figli a vedere la partita. La tensione in casaè palpabile. Il club, infatti, è ultimo in classifica con 22 punti raccolti in 31 partite. Situazione ...

