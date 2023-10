Eurorivali Atalanta | lo Sporting vincono all’ultimo minuto

(Di domenica 1 ottobre 2023), lo, prossimi avversari in Europa League vince contro Farensegrazie ad un calcio di rigore Giovedì sera l’scenderà in campo a Lisbona per affrontare lo, prossimidella squadra di Gasperini in Europa League. I portoghesi arrivano alla sfida con la vittoria ottenuta in trasferta contro la Farense per 3-2. Il successo arriva grazie alla doppietta di Gyokeres – secondo gol al 90 dal dischetto – e Gonçalves.

, lo Sporting, prossimi avversari in Europa League vince contro Farense all'ultimo minuto grazie ad un calcio di rigore Giovedì sera l'scenderà in campo a Lisbona per ...L'debutterà in casa con i polacchi del Rakow Czestochowa , che hanno superato l'Lks Lodz 1 - 0 con il gol a inizio match di Papanikolaou. Per l'avversaria della Dea 13 punti nelle prime sei ...

Eurorivali - Atalanta, il Rakow si riscatta nell'Ekstraklasa: vince 3-0 ed è a -3 dalla vetta TUTTO mercato WEB

Eurorivali - Atalanta, lo Sturm Graz riprende il passo del Salisburgo in Austria: 1-0 al Tirol TUTTO mercato WEB

Convocati Fiorentina, le scelte del tecnico Vincenzo Italiano in vista della partita di domani contro il Cagliari La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Cag ...Eurorivali Milan, il Borussia Dortmund vince senza sforzi in casa dell’Hoffenheim per 3-1: a segno Fullkrug, Reus e Ryerson Il Borussia Dortmund, prossimi eurorivali del Milan, vincono contro l’Hoffen ...