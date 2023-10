Europee | Santoro | “Abbiamo l’obiettivo che l’Italia esca dalla guerra”

(Di domenica 1 ottobre 2023) ROMA – “Adesso comincia il lavoro per costruire il programma, ma soprattutto incomincia l’organizzazione per raccogliere le firme, perché non presenteremo la lista se non ci sarà una partecipazione dal basso. Quindi è fondamentale raccogliere le 150mila firme per presentare una lista alle, per un partito nascente come il nostro è una sfida molto ardua, ma che ribadisce l’autonomia di quello che stiamo facendo”. Lo ha detto Michelea Stasera Italia Weekend, dopo che ‘Assemblea!’ ha dato il via libera affinché il partito promosso dal giornalista si presenti alle prossime elezioni. “Per il momento noiun unico obiettivo: chee tutta una serie di perché sul perché si debba fare, che saranno il ...

'La lista con l'a ssillo per la pace' è nata: De Magistris e Rifondazione conMichelelancia la lista Assemblea! che intende presentarsi alle elezionicon l'idea chiave di 'far uscire l'Italia dalla guerra'. Approvata all'unanimità da tutti i partecipanti riuniti al ......

Vince il Servette, pareggia lo Slavia Praga e trionfa facilmente lo Sheriff: il weekend delle avversarie della Roma in Europa League.