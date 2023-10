Ettore Rosato spiega il suo addio a Italia Viva | «Renzi ha sbagliato | inutile proseguire insieme Ma non mi iscrivo al partito di Calenda»

Leggi su open.online

(Di domenica 1 ottobre 2023) Alla fine la conferma è arrivata:lascia. Dopo mesi di indiscrezioni smentite, compresa l’anticipazione data da Open già lo scorso luglio, il deputato di Iv annuncia in un’intervista a la Repubblica l’aldi Matteo. «Vado via per motivi politici, non personali. Lo sa bene anche Matteo: ci siamo parlati, ci siamo abbracciati, ma la distanza in questi mesi si era sempre più ampliata. Quando non ci si capisce più è», si sfoga oggi. La scorsa settimana era stato proprio l’ex premier ad anticipare la notizia della fuoriuscita didal, alimentando i sospetti che si sia trattato più che altro di un ...