Tanti campioni del pedale al via di una manifestazione sempre più conosciuta a livello mondiale e che porta Gaiole in Chianti in tutto il mondo

Eroica 2023, i numeri finali: oltre 8mila partecipanti di cui tremila stranieri. “Arrivederci al 2024” LA NAZIONE

All'Eroica 2023 hanno mangiato la polvere 8.316 ciclisti Agenzia ANSA

Gaiole in Chianti (Siena),1 ottobre 2023 – Vista la temperatura estiva di questa prima domenica di ottobre, si può dire che sia stata L'Eroica più calda di sempre. Al via in 8.316 in due giorni di ..."La bellezza della fatica e il gusto dell'impresa": questo lo slogan dell'Eroica, la ciclostorica che tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre ha radunato 8316 ciclisti. Fra i partecipanti in ...