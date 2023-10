Ermal Meta | L' intelligenza artificiale rende le canzoni tutte uguali | a fare la differenza sono i nostri errori”

Sul palco di Buon compleanno Mimì ha portato un capolavoro come Almeno tu nell’universo, ascoltato per la prima volta quando era solo un ragazzino ...

I passi soavi di Elena D'Amario, le voci inconfondibili die Leo Gassman , ed il rap di " Olly ". Musica e spettacolo si fondono nella seconda edizione di Next Generation Fest , la giornata evento organizzata da Regione Toscana e Giovanisì (..."L'intelligenza artificiale applicata alla musica non tiene conto dell'errore, che è fondamentale in un percorso creativo, specie nella sua realizzazione". All'Italian Tech Week c'è, nella seconda parte di un panel dedicato a musica e intelligenza artificiale, moderato da Ernesto Assante. Prima il tema viene affrontato dagli addetti ai lavori: Azza Zò, Operation ...

Ermal Meta: "L'intelligenza artificiale rende le canzoni tutte uguali, a fare la differenza sono i nostri err… la Repubblica

ITW 2023, Ermal Meta: 'L'AI nella musica cancella le imperfezioni. Ma rischia di appiattirci' Repubblica TV

Ospite all'Italian Tech Week 2023, il cantautore racconta la sua poetica: "La musica è fatica, è un viaggio che va vissuto con ...L'evento per la Gen Z il 21 ottobre a Firenze, con artisti del calibro di Elena D’Amario, Ermal Meta e Leo Gassman ...