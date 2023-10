Empoli | le pagelle di CM | Berisha non basta

Commenta per primo Bologna -: 3 - 0 Skorupski 7.5: mette il suo contributo in campo, è infatti molto reattivo in tutte le occasioni dell'. Corazza 6 : scende in campo da titolare e nonostante la giovane età non si lascia intimidire dagli avversari. (dal 23' st De Silvestri 6: la sua esperienza aiuta la squadra). Beukema 6: dietro ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2023/24:Bologna -Ledei protagonisti del match tra Bologna ed, valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Orsolini FLOP: Walukiewicz VOTI: a fine ...

Empoli-Inter 0-1, pagelle: Dimarco da favola, Calhanoglu è ovunque ... Eurosport IT

Empoli-Inter, le pagelle: Dimarco è un cecchino, Lautaro in ombra - Sportmediaset Sport Mediaset

Allo stadio Dall’Ara è Riccardo Orsolini show. Alla 2ª partita consecutiva da titolare, l’esterno classe ’97 è stato il mattatore assoluto della sfida tra Bologna ed Empoli, finita 3-0 per i felsinei, ...Il lunch match di Serie A, fra Bologna ed Empoli si chiude con il secondo successo stagionale per gli uomini di Thiago Motta, che batte Andreazzoli 3-0 al Dall’Ara. Riccardo Orsolini è stato il ...