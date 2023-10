Elly Schlein | è finita la luna di miele | crollano i sondaggi | cresce il malcontento nel Pd | da Franceschini nuova corrente

Il Pd e la sinistra preparano la festa per Elly Schlein . Dopo le Europee, in caso di un (probabile) risultato deludente da parte dei dem, la ...

, la luna di miele è finita. Addio consensi a scatola chiusa. È arrivato il primo conto ed è salato . In sintesi: crollo verticale nei sondaggi, naufragio in tv, fuoco amico, nuove ...Il correntone. Problemi internazionali a parte, è l'unica preoccupazione che disturba al momentoe Giorgia Meloni. Di che cosa si tratti è noto. Il Partito democratico è alla ricerca di un denominatore comune e vara una nuova iniziativa. Ad essa partecipano esponenti di spicco del Pd.

Elly Schlein e Giuseppe Conte a Palermo nella stessa sala, ma si ignorano per due ore La Repubblica

Giustizia, Conte e Schlein contro il governo: “Attacco a pilastri della Costituzione” Il Fatto Quotidiano

Dario Nardella, ormai lanciatissimo nel panorama europeo – a margine del convegno ’European Cities and Global Challengers’ che ha visto, ieri, come palcoscenico la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici ...Il sindaco potrebbe far parte di una nuova corrente pro-Schlein - con l’obiettivo però di cercare di condizionarla se non di etero dirigerla - guidata da Franceschini ...