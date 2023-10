Elezioni Slovacchia | vince il partito dell’ex premier Robert Fico | è contrario alle armi a Kiev Battuti a sorpresa gli europeisti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) L’exfilorussoha vinto leparlamentari in. Contrariamente ai primi exit-poll eprevisioni iniziali, i socialdemocratici nazionalisti, dopo lo spoglio di quasi il 99% dei distretti elettorali, hanno ottenuto il 23,3% dei voti, battendo i principali avversari, i centristi filo Ue del Ps (Progressista) guidati da Michal Simecka, fermi al 17%. I risultati definitivi sono attesi in mattinata, ma la presidente della Repubblica, Zuzana Caputova, ha già dichiarato che affiderà la formazione del prossimo governo al leader delvincitore, indipendentemente dsue “preferenze personali” come ex membro del Ps. Il voto in questo Paese da 5,4 milioni di abitanti membro dell’Ue e della ...