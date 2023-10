Elezioni Slovacchia | vince il partito dell’ex premier filorusso Fico

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dopo lo spoglio di quasi il 99% dei distretti elettorali, ild'opposizione SMER-SSD ha ottenuto il 23,3% dei voti L’ex primo ministro slovaccoRoberte i suoi socialdemocratici di sinistra hanno vinto leparlamentari in, contrariamente ai primi exit poll. Dopo lo spoglio di quasi il 99% dei distretti elettorali, ild’opposizione SMER-SSD ha ottenuto il 23,3% dei voti, secondo i risultati preliminari della commissione elettorale di Bratislava. Questo dà aldiun vantaggio inattaccabile sulliberale Progresivne Slovensko (progressista, PS) al suo debutto in Parlamento, al 17% dopo essere stato in testa nei primi exit poll. L’affluenza ...

Era già stato primo ministro in passato, in campagna elettorale ha promesso che il paese non invierà più armi in Ucraina

A trionfare alle elezioni anticipate sono i 'sovranisti di sinistra' di Smer che staccano i centristi di Progresívne Slovensko. Per la formazione di una nuova maggioranza sarà cruciale il ruolo dei partiti più piccoli.

Nelle elezioni in Slovacchia vince il partito populista Smer che si oppone all'invio di armi a Kiev. Ma non potrà governare da solo e dovrà cercare l'appoggio, ad esempio, dell'ex premier Pellegrini. La formazione Slovacchia progressista è arrivata seconda con il 18% e non ha confermato gli exit poll, che la davano come vincitrice. Peter Pellegrini, la cui Voice-Sd è arrivata terza con il 15%.