Elezioni in Slovacchia | vince il populista filorusso Robert Fico | «Basta aiuti militari a Kiev»

Leggi su open.online

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il risultato delleinribalta gli exit poll – ma conferma i sondaggi pre elettorali – e consegna la vittoria all’ex premier. Con circa il 99 per cento dei seggi scrutinati, il suo partito – lo Smer – ottiene il 23,3 per cento delle preferenze, mentre i centristi filo europei diprogressista si fermano intorno al 18 per cento. Decisivi, per la formazione della maggioranza, saranno i partiti che riusciranno a superare la soglia del 5 per cento e a conquistare seggi nel parlamento unicamerale di Bratislava. Al 15% i populisti socialdemocratici di Hlas, fondato dall’ex premier Peter Pellegrini, che si è già congratulato conoffrendo il proprio appoggio alla fomrazione di un governo. ...