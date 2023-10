Elezioni in Slovacchia. A Bratislava fa Fico il filorusso

(Di domenica 1 ottobre 2023) Nella lunga notte elettorale della, gli exit poll sono stati ribaltati, portando alla vittoria del partito social-populista Smer Sd, guidato da Robert, con il 22,9% dei voti, nonostante la sua opposizione amichevole con la Russia. L’avversario Michal Simecka, a capo diProgressista, un partito centrista e liberale di matrice europeista, dato come favorito dagli exit poll, si è fermato al 17,9% dei voti e 32 seggi. Simecka ha annunciato di aver ottenuto il 18% dei voti, rappresentando mezzo milione di slovacchi e diventando il secondo partito più forte nel Consiglio nazionale. Ha sottolineato che, anche se rispetta la vittoria di, crede che sarebbe una cattiva notizia per il Paese seriuscisse a formare il governo. Ma al di là di questa dichiarazione, l’ipotesi di un ...

In Slovacchia trionfa l’ex premier Fico . E le sue prime dichiarazioni subito dopo la vittoria alle ultime Elezioni fanno subito discutere. Nessuna ...

Un'ottima notizia per Putin che spera che il tempo (e l'eventuale vittoria di Trump) possa logorare il sostegno europeo e internazionale all'Ucraina ...

Le elezioni in Slovacchia si sono concluse con il trionfo di, già tre volte premier, Robert Fico . Sarà lui a formare il governo con il suo partito ...

Il partito populista Smer-Sd, che si oppone agli aiuti all'Ucraina, ha vinto le Elezioni legislative in Slovacchia . La formazione dall'ex premier ...

Il partito populista Smer-Sd, che si oppone agli aiuti al l'Ucraina , ha vinto le elezioni legislative in Slovacchia . La formazione dall'ex premier ...

Leanticipate insono state vinte dal partito Smer - Sd dellïex premier Robert Fico. Allo spoglio di quasi il 100% ha ricevuto il 23% dei voti, ha reso noto la tv slovacca Ta3. L'...Leggi Anche, vince il partito dell'ex premier Robert Fico: è contrario alle armi a Kiev. Battuti a sorpresa gli europeisti Prima di questo voto, il sostegno a Kiev era per i ...

L'ex premier Robert Fico vince le elezioni in Slovacchia: svolta filo putiniana a Bratislava RaiNews

La Slovacchia sceglie il filorusso Fico, 4 volte premier Agenzia ANSA

“Un altro Paese UE e NATO, la Slovacchia, dopo la vittoria di Robert Fico alle elezioni, dice no all‘invio di armi in Ucraina. Si allarga nell‘Unione Europea il fronte del dissenso. Il premier ...Vince le elezioni colui che promette stop alle armi all’Ucraina. Robert Fico potrebbe aprire un cuneo filorusso in Europa ...