El Greco | la pittura più potente del tempo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Vissuto nella seconda metà del Cinquecento, l’artista sarà protagonista di una mostra a Palazzo Reale, a Milano, con oltre 40 capolavori. Un percorso che dimostra la sua assoluta «conraneità». E l’intensità delle sue opere lo mette in dialogo con altri grandi, da Diego Velázquez a Pablo Picasso. Prima di dire cosa penso di Elvorrei anche dire che il mese scorso ero a vedere la conclusione, l’ultimo giorno, della grande mostra di Guido Reni a Madrid, con alcune opere che confluiranno nella mostra che sto preparando per le Scuderie del Quirinale, in occasione del Giubileo. E mentre camminavo per le sale e vedevo un balletto di artisti che mimavano i quadri come tableaux vivants, vedevo nelle stanze laterali una mostra importante seppure limitata a una dimensione da camera, El- Picasso: alcuni quadri del periodo ...