“Ecco perché sta a Londra!” Barbara D’Urso | la novità è pazzesca | dove la vedremo presto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023), l’intrigante progetto in arrivo. Si sta parlando molto del ritorno di Carmelita. Il suo addio a Mediaset ha fatto rumore e se c’è chi già chiede il suo rientro lei ha già fatto un annuncio. Tornerà a lavorare, ma sarà in teatro, con il suo spettacolo “Taxi a due piazze”. In questi giorni la conduttrice si trova a Londra,sta frequentando una famosa scuola per migliorare il suo inglese. Ebbene, c’è un motivo preciso. C’è una ragione precisa per cuista perfezionando il suo inglese. Secondo quanto riportato da Di Più e Il Mattino, ai primi del 2024 la presentatrice sarà impegnata in un progetto molto importante. Sembra infatti che Netflix l’abbia contattata per recitare in una serie internazionale: “Colpo di scena....