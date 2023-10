“Ecco perché l’ha ammazzata” Klodiana | uccisa a 37 anni dal marito La rivelazione choc dell’amante | “Io e il marito abbiamo litigato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023) Emergono nuovi dettagli sull’omicidio diVefa. La donna, 37, è statadalAlfred Vefa da cui si stava separando. È successo a Castelfiorentino dove l’uomo ha aspettatoal ritorno da lavoro poi, direttamente in strada, le avrebbe sparato in testa. Poi si è allontanato dalla scena del crimine a bordo della sua Golf grigia. Dopo due giorni l’uomo è stato ritrovato senza vita: si sarebbe suicidato. Il destino peggiore spetta ai figli della coppia che si sono ritrovati improvvisamente senza genitori. Il più grande, 17, ha raccontato agli inquirenti che la situazione a casa non era semplice.e Alfred litigavano spesso: “Le discussioni erano quotidiane”. L’omicidio sarebbe scaturito per la gelosia dell’uomo ...