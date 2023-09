Ecco chi incassa i soldi delle Ong che ci portano i migranti | scoppia lo scandalo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) «Che coincidenza...», dice a Libero una fonte vicina a Palazzo Chigi. La coincidenza, questa la voce che si fa sempre più insistente tra Roma e Bruxelles, è che in Germania i Verdi si stiano battendo per inserire nel nuovo Patto Ue per le Migrazioni una serie di norme a favoreOng proprio adesso che servono, e molti, per la campagna elettorale in vistaelezioni europee 2024. I Verdi - to' - negli ultimi anni hanno ricevuto grandi finanziamenti dalle Ong. Tutto lecito, chiariamo, anche se Timo Lange - attivista della Ong tedesca Lobbycontrol - ha dichiarato al sito Politico.eu che «chi dona somme ingenti ha maggiori possibilità di ottenere un appuntamento coi vertici del partito». Non lo sappiamo. Ma per i Verdi battersi a favore dei “taxi del mare” potrebbe risultare molto utile a sostenere le spese elettorali. ...