Ad ogni modo, questa è solamente una teoria , dato che non c'è stata ancora nessuna conferma o provi che attesti che la ragione dietro l'di Memo abbia proprio a che fare con l'...Il monologo di Cattelan: la mancatadi Belen Rodriguez Nel corso della prima puntata di Stasera C'è Cattelan , il conduttore ha ripercorso le varie fasi dell'di Belenall'...

"È saltata l'ospitata di Memo Remigi". Cosa è successo a Domenica In ilGiornale.it

Domenica In, salta (all'ultimo) Memo Remigi: cosa è successo Da Fabrizio Corona a Pamela Prati tutti gli ospi ilmattino.it

Ma tutto è sfumato all'ultimo minuto e i motivi rimangono sconosciuti. TvBlog parla di un nuovo "caso Rai" per l'ospitata saltata e riferisce che "contattato, il diretto interessato ha preferito non ...Domenica In ospiti 1 ottobre 2023. Torna il consueto appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier. Anche nella nuova puntata, la conduttrice ospiterà nel salotto personaggi della televisione, ...