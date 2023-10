Due auto in fiamme in Valle Caudina | indagano i carabinieri | possibile atto doloso

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue utilitarie sono state avvolte dallequesta notte nella periferia di Airola. Le vetture sono di proprietà di un artigiano e di un pensionato che vivono in due distinte ma vicine abitazioni davanti alle quali leerano in sosta. Le indagini sui due roghi sono ora in corso da parte deidella locale stazione. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Bonea per mettere in sicurezza l’area.Tutto lascia pensare ad un. L'articolo proviene da Anteprima24.it.