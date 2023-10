(Di domenica 1 ottobre 2023)del DLC dirinviata al. Lo ha annunciato proprio Black Salt Games. Scopriamo insieme i dettagli in quest’articolo Il popolare gioco di pesca, con elementi horror, vedrà un ritardo deldella sua espansione a pagamento. Precedentemente previsto per il quarto trimestre del 2023,del dlc di: The Iron Rig avverrà nel, come annunciato proprio dalla casa di sviluppo neozelandese Black Salt Games in un post su Steam. Il gioco è stato accolto positivamente sia dalla critica e dai fan, grazie alla sua capacità di saper combinare egregiamente sia degli elementi appartenenti al gioco di pesca sia ad elementi di giochi horror appartenente all’universo di Lovecraft. Questo sarebbe stato il primo ...

...990 PRO Miglior gioco indie Dave the Diver Pizza Tower.... K. E. R. 2: Heart of Chornobyl Hades II Fable Hollow Knight: ...ufficiale "In Our Blood" Dave the Diver - Trailer della data d'......990 PRO Miglior gioco indie Dave the Diver Pizza Tower.... K. E. R. 2: Heart of Chornobyl Hades II Fable Hollow Knight: ...ufficiale "In Our Blood" Dave the Diver - Trailer della data d'...

Dredge: l’uscita del DLC è stata posticipata al 2024 tuttoteK