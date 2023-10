Dov' era scomparsa Mia Wasikowska | indimenticata Alice nel paese delle meraviglie? A recuperare il troppo tempo perduto lavorando sin da ragazzina Ma ora torna con “Club Zero” | un film dal tema importante | l' alimentazione consapevole

Leggi su iodonna

(Di domenica 1 ottobre 2023) Quando Jessica Hausner ha visto la serie In Treatment, nel 2009, è rimasta totalmente affascinata da Mia. «All’epoca avrà avuto 16 o 17 anni, era così interessante, così magnetica e molto, molto speciale: sprigionava potenza come interprete. Da allora ho visto tutti i suoi, ma non avrei mai osato chiederle di partecipare a uno mio. Poi è apparsa in Sull’isola di Bergman e ho pregato Mia Hansen-Løve, che l’ha diretta, di mettere una buona parola per me» racconta la regista austriaca. Il suo sogno è diventato realtà, però il merito non è della Hansen-Løve. È solo suo e del suo(nelle sale dal 9 novembre), che ruota attorno a uno spunto forte: il conscious eating, l’. Un’altra sfaccettatura della body positivity. Mia ...