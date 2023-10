“Dove lo metto il nonno?” | ma è sepolto dal 1934 Un caso che mi ha fatto riflettere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) “Io sono il nipote, hanno tolto stamani ile la nonna e ci hanno detto che o li si metteva nell’ossario comune o bisognava prendere un ossario. In famiglia sono rimasto solo io e vorrei quindi pagare per questo ossario”. Per motivi di lavoro mi capitano davanti persone bisognose di occuparsi (anche) di morti. Chiedono i cosiddetti “servizi cimiteriali” ovvero pratiche con cui burocraticamente si registrano operazioni reali legate alla collocazione di cadaveri o resti mortali in un posto comunale dato in concessione: un loculo o un ossario (immaginate un loculo, più piccolo). A chiedermi quella pratica cimiteriale, davanti a me qualche giorno fa, c’era un uomo di 87 anni e “ile la nonna” di cui si stava interessando erano due persone sepolte nele nel 1967, rispettivamente 89 e 56 anni fa. Vista la sua età lui, “il ...