“Dove andate?” | Calenda insegue operai Magneti Marelli che vanno via VIDEO

Leggi su notizie

(Di domenica 1 ottobre 2023) “Ma?” il leader di ‘Azione’, Carlo(invano) glidellaUna visita che non è stata particolarmente gradita. Anche perché lo hanno fatto capire in tutti i modi. Anche, con un gesto che non è passato affatto inosservato. Il leader di ‘Azione’, Carlo, è andato a fare visita aglidella ‘‘ in quel di Crevalcore. I lavoratori, però, non hanno affatto gradito la sua presenza. Ricordiamo che si trovano lì per continuare la loro protesta in merito alla possibile chiusura dell’impianto. Imposta dalla sede centrale. Il leader di ‘Azione’, Carlo(Ansa Foto) Notizie.comUna volta che hanno ...