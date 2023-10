Dopo lo spot Esselunga ecco quello del Mulino Azzurro. Lì Forza Italia racconta che il Pnrr fu merito di Tajani e Berlusconi

Leggi su open.online

(Di domenica 1 ottobre 2023) C’è un solo estraneo nel mondo tinto diche esce dalla convention di Paestum di, e bisogna dire che qui gatta ci cova: è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, citato quasi fosse un berluscones della prima ora nel documento finale approvato dal Consiglio nazionale di. Un tributo inatteso e non poco elogiativo per un documento dove i toni critici non appaiono nemmeno in controluce. «Il garantismo per noi è questione fondante», premettono i vertici azzurri, «e deve ispirare imprescindibilmente l’azione di governo La strada indicata dal Ministro Nordio al principio della legislatura rimane per noi la bussola imprescindibile della riforma da compiere». In giorni di polemiche pubblicitarie sembra chelodella pesca ...