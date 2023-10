Donna cresce una pantera nera scambiandola per un gatto | com' è iniziata e come continua la loro storia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 1 ottobre 2023) Unaha scoperto che il felino che stavando non era unma una. Ecco com'èquest'incredibilesta proseguendo. Lae ilhanno in comune l'appartenenza alla classe dei felini, ma ci sono numerose differenze sostanziali tra questi due animali. In primis le dimensioni: le pantere possono pesare fino a 100 kg e raggiungere i 2 metri di altezza, mentre i gatti domestici in media non superano quasi mai i 50 centimetri di lunghezza e i 6-7 kg di peso. Enormi differenze riguardano anche ilhabitat e ilcomportamento: le prime vivono in ambienti selvatici, i secondi in casa o al massimo all'aperto in aree urbane. Le pantere sono solitarie e ...