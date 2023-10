Docente colpito da pistola a pallini | la scuola decide la punizione per lo studente Il prof chiede l’espulsione

Poi ho avvertito un bruciore al petto, esattamente dove mi hail pallino", così Pasquale ... Tutti mi hanno spinto a denunciarli, tuttavia per me è meglio così", spiega il. "Lottiamo da ..."Aldell'istituto Romanazzi rivolgo tutta la nostra solidarietà come Anp Puglia - ha aggiunto Romito - è comprensibile il suo stato di shock. Ci auguriamo che non adisca la via penale come, ...

Il racconto del docente colpito con una pistola giocattolo da uno studente: “Provvedimenti serissimi o possiamo chiudere le scuole. I genitori Non hanno chiesto scusa” Orizzonte Scuola

Violenza a scuola, ci risiamo: docente di Bari colpito in classe da pistola ad aria compressa un anno dopo il caso di Rovigo - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Il professor Pasquale Pellicani chiede la loro espulsione. Ma il caso del docente di diritto ed economia colpito in classe da uno studente 17enne con una pistola a pallini presa da un compagno rischia ...A Bari, un ragazzo di circa 17 anni che frequenta l’istituto Romanazzi ha colpito un professore utilizzando una pistola giocattolo che spara pallini di plastica. Il docente, che non è rimasto ferito, ...