(Di domenica 1 ottobre 2023)(CINA) - Entra nel vivo il China Open , Atp 500 che si sta disputando sui campi dell' Olympic Green Tennis Centre di. Due gli italiani ancora in corsa: Jannike Lorenzo...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA COSA E’ SUCCESSO A SINNER TRA problemi muscolari , RAFFREDDORE E CADUTA 09.41 La ...

Jannik Sinner affronterà Yoshihito Nishioka al secondo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023 , torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. ...

Secondo match all'Atp 500 di Pechino per Jannik Sinner. L'altoatesino, dopo la sofferta vittoria contro il britannico Daniel Evans nel turno ...

Secondo match all'Atp 500 di Pechino per Jannik Sinner. L'altoatesino, dopo la sofferta vittoria contro il britannico Daniel Evans nel turno ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sinner–Nishioka, match valevole per il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ALCARAZ 08.12 E’ appena terminato il primo incontro di giornata tenutosi nel ...

Due gli italiani ancora in corsa: Jannike Lorenzo Musetti . Il 22enne altoatesino, n.7 del ... Segui le partite in...Ottavi di finale contro il nipponico. L'altoatesino dovrà dimostrare di aver superato le difficoltà incontrate contro Evans al primo ...

LIVE Sinner-Nishioka, ATP Pechino 2023 in DIRETTA: ostacolo nipponico verso i quarti OA Sport

Diretta Sinner-Nishioka: segui l'Atp Pechino LIVE. Attesa per Musetti Corriere dello Sport

Dopo il complicato esordio contro Daniel Evans, con tanto di problemi muscolari alla coscia sinistra, una caduta ed un evidente raffreddore, Jannik Sinner tornerà in campo domenica 1° ottobre negli ot ...trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Dalle 5 ora italiana sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino si succederanno infatti Jasmine Paolini, Jannik Sinner e ...