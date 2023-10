Diretta Serie A | Roma-Frosinone Le formazioni ufficiali

LIVE – Olimpia Milano-Treviso 84-79 - Serie A1 2023/2024 basket : RISULTATO in DIRETTA Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Treviso, sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Debutto per i meneghini, campioni ...

LIVE – Cremonese-Parma 1-2 - Serie B 2023/2024 (DIRETTA) Alle 18:30 di domenica 1 ottobre , match dell’ottava giornata di Serie B 2023/2024. Un big match a tutti gli effetti. La squadra di Pecchia – con ...

LIVE – Scafati-Virtus Bologna 29-36 - Serie A1 2023/2024 basket : RISULTATO in DIRETTA Il LIVE in DIRETTA di Scafati-Virtus Bologna, sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Inizio di stagione adrenalinico per ...

LIVE – Olimpia Milano-Treviso 70-74 - Serie A1 2023/2024 basket : RISULTATO in DIRETTA Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Treviso, sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Debutto per i meneghini, campioni ...

LIVE – Benevento-Crotone 3-2 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) Tutto pronto per Benevento-Crotone, match della sesta giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:30 di domenica 1 ...