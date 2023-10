CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 Mano out di Romanò che chiude il set, Italia avanti 2-0 24-20 Il Qatar chiama challenge per attacco ...

...all'esordio in questodi Rio contro la Repubblica Ceca. Adesso un giorno di riposo per gli azzurri che torneranno in campo il 3 ottobre alle 22 contro l'Ucraina. Il match sarà in...RIO DE JANEIRO (Brasile) - Seconda sfida dell'Italvolley allenata da Fefè De Giorgi. Gli Azzurri, dopo aver vinto la prima partita del girone, affrontano il Qatar nel torneoche regala due pass per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Segui il ...

Diretta Preolimpico volley, l'Italia batte il Qatar per 3-0: LIVE Corriere dello Sport

LIVE Italia-Qatar, Preolimpico volley 2023 in DIRETTA: attenzione a una squadra zeppa di naturalizzati OA Sport

Pronostico rispettato per gli azzurri che battono il Qatar in tre set con i parziali di 25-19, 25-20, 25-19. Italia che sale a due vittorie in altrettanti incontri dopo il successo all’esordio contro ...Dopo aver battuto nell’esordio la Repubblica Ceca per 3-1 i ragazzi di De Giorgi affrontano la seconda sfida del torneo brasiliano ...