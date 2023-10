Diretta MotoGP Motegi | Martin in pole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.57 Sulla carta, Bezzecchi sul bagnato è superiore sia a Bagnaia sia a Martin. Questi ultimi due non sono ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.51 Inno nazionale Giappone se. 7.50 La temperatura, ad ogni modo, è decisamente più bassa rispetto a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.41 La classifica del Mondiale MotoGP : 1 Francesco Bagnaia (Ducati) 299 2 Jorge Martin (Ducati) 291 3 ...

Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio d’ Indonesia , valevole per il quindicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP MotoGP Cronaca Sprint – Griglia di partenza – Come vedere la gara in tv e ...