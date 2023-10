Diletta Leotta | Elisabetta Canalis e Melissa Satta | il trio incanta tutti alla Fashion Week

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 1 ottobre 2023) Non è passata inosservata la presenza disfilata milanese di Luisa Spagnoli. La bionda, la bruna, la mora. Ovvero. Le tre bellezze da schianto hanno fatto “comunella”sfilata di un marchio di moda ormai leggendario come Luisa Spagnoli in occasione dell’edizione 2023 della Milano. Insieme a tanti volti più o meno noti del mondo pallonaro (e non solo). Del resto, stiamo parlando dell’ex moglie di Boateng (), di un’ex velina ed ex di Vieri () e di un ...