Diana Del Bufalo protagonista di Cabaret nel ruolo che fu di Liza Minnelli

Leggi su tuacitymag

(Di domenica 1 ottobre 2023)Delnelche rese celebre. E’ il musicalinfatti, il nuovo impegno teatrale dell’attrice che ormai negli spettacoli musicali si trova perfettamente a suo agio. Dopo la lunga turnè di Sette Spose per Sette Sorelle arriva perDeldunque un altroiconico, in una grande produzione,, ispirata all’omonimo film di Bob Fosse vincitore di ben 8 premi Oscar. Lo spettacolo, prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment con la regia di Arturo Brachetti e Luciano Cannito, esordirà il 10 ottobre sul palco del Teatro Alfieri di Torino, per poi girare l’Italia con tappe già programmate a Roma, Milano, Ancona, Genova, Firenze, Prato, Trieste, Bologna, Bari, Udine, ...