Dessert yogurt | mela e cannella | dietetico e salutare | solo 180 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ilè il giusto connubio tra golosità e linea. Anche quando sono a dieta, non riesco a rinunciare ad un dolcetto, che sia a fine pasto o a colazione o a merenda, poco importa, nell’arco della giornata amo coccolarmi un po’. Questa ricetta, per la quale si ringrazia sentitamente la gentile concessione da parte del sito “La tua dieta personalizzata” è ideale per non sentire la fame, viziandoci perché appaga il palato, ma non appesantisce la linea. E arriveremo sazie a pranzo, se lo consumeremo al risveglio, per partire con il piede giusto, con energia e grinta. Lo preparo la sera, perché deve rassodarsi in frigorifero per una notte intera prima di raggiungere la consistenza adeguata. Per realizzarlo serve la purea di mele. Mi piace preparare anche quella in casa, da me, per essere sicura ...