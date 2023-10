Design - Lo scudo del Biscione - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 1 ottobre 2023) Piccolo, grande, cromato, tridimensionale o con finiture specifiche. Un po' come il doppio rene della BMW, sono innumerevoli le declinazioni del classicoche appare sulle vetture Alfa Romeo: un elemento che le rende riconoscibili nel mondo, soprattutto se parliamo di modelli prodotti a partire dal secondo dopoguerra. Ecco perché ripercorriamo nella nostra galleria d'immagini l'evoluzione del classicoche campeggia sui modelli del, dagli embrioni della prima metà del secolo scorso alla nuova 33 Stradale, in attesa della nuova B-Suv del 2024: come emerge dai prime immagini del progetto 966, la crossover dovrebbe infatti adottare un'ulteriore evoluzione di tale elemento, segnando il ritorno alla collocazione centrale della targa sul paraurti anteriore.