Delitto Klodiana | lo strazio dell' amica | Dovevo denunciare io il suo killer

(Di domenica 1 ottobre 2023) commenta Ora che ildiVefa è morto , l'e confidente più caraa vittima non si dà pace. 'Dopo la morte dimi ero praticamente barricata in casa - racconta la donna - ...

'Dopo la morte dimi ero praticamente barricata in casa - racconta la donna - lui ancora in giro ed armato. Poteva venire a cercarmi e uccidere anche me. Lui mi odiava e mi temeva perché gli ...... per la quale ringrazio tutti, istituzioni e cittadini presenti, ed all'abbraccio che la comunità di Castelfiorentino ha saputo dare ai figli e alla famiglia di. Non li lasceremo soli. ".

"Klodiana non ha mai denunciato per i figli. Aveva paura che se lo avesse fatto lui avrebbe fatto del male ai suoi ragazzi: uno sfregio per colpire lei. E poi era convinta che anche denunciando le ...L’ultimo femminicidio in zona, prima della morte di Klodiana Vefa, 37 anni uccisa la sera di giovedi scorso a Castelfiorentino dal marito, avvenne a Fucecchio nel 2014. Anche Marinella Bertozzi, 50 an ...