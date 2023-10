DelFes Avellino buona la prima | battuta Fiorenzuola

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLabagna l’esordio stagionale con una vittoria casalinga. La squadra di coach Andrea Crosariol batte ilBees con il punteggio finale di 80-73 al Pala del Mauro di. Una prestazione discontinua ma efficace che permette ai biancoverdi di portare a casa due punti pesanti. A sostegno dei biancoverdi un pubblico numeroso, che ha sostenuto la squadra. Gara mai in discussione per Burini e compagni. Trascinatore assoluto per laMiha Vasl autore di 22 punti, nonostante le sue condizioni non sono ancora al top. “E’ una vittoria bella in casa ed era giusto vincerla – spiega il tecnico – Ci saranno poche partite facili e siamo riusciti a gestire il difficile finale. Gli alti e bassi ci possono stare essendo un gruppo che si sta allenando da un ...