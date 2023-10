De Vrij dopo la vittoria | «Grande reazione di tutta la squadra»

Leggi su inter-news

(Di domenica 1 ottobre 2023) L’Inter rialza subito la testala prima sconfitta stagionale contro il Sassuolo.importante a Salerno, Stefan descrive questo su Twitter. SUCCESSO – Tre punti importanti per la classifica, ma soprattutto per la mente. L’Inter si rialza prontamente e riconquista il primo posto in campionato. A Salerno una prima ora sotto tono, poi Lautaro Martinez è salito in cattedra. 4 gol e, Stefan depubblica una foto su Twitter della serata. https://x.com/Stefande/status/1708524731652083764?s=20 Il difensore suona la carica, si ritorna in campo già martedì sera. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...