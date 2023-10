Dalla parte degli anziani ' Meno trafile burocratiche per le malattie croniche'

(Di domenica 1 ottobre 2023) Le richieste di Spi - Cgil e l'impegno della Regione: prescrizioni a lungo termine e un nuovo iter più semplice, anche on line, per la richiesta e il ritiro dei pannoloni

Nel panorama politico italiano, numerose figure femminili hanno saputo emergere e combattere per i diritti delle donne , perseguendo per tutta la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Andrea Locatelli, nonostante un terzo tempo in qualifica, partirà dall’ultima posizione a causa di ...

Il Napoli passa anche a Lecce col turn over di Garcia e s cala posizioni in classifica. Osimhen parte dalla panchina , dopo sei minuti dal suo ...

Insieme come i giovani cheGmg di Lisbona a piazza San Pietro, portano l'entusiasmo della ... Sisenza certezze su cosa trasformare, senza conclusioni pronte, senza che i "musicisti" abbiano ...D'altrala conosco bene. Eravamo eurodeputati insieme, anzi avevamo gli uffici uno vicino all'... mentre riflettevo sui grandi temi dimenticatipolitica in questa fase, l'economia, i ...

Michela Vittoria Brambilla conduce “Dalla parte degli animali” e ci dà consigli su come occuparci di cani e gatti Tv Sorrisi e Canzoni

TV, A "DALLA PARTE DEGLI ANIMALI", CON L’ON. MICHELA ... politicamentecorretto.com

dal circolo polare artico al Nord Africa, il Nord America e l’Eurasia. A seguito dello sterminio della popolazione da parte dei cacciatori (in Inghilterra e in Scozia la caccia alla volpe è ...La Juventus osserva i cambi e nota che chi entra in campo dalla panchina spesso non riesce a dare un contributo essenziale. Sei gare fino ad ora e cambi che non hanno fatto svoltare la ...