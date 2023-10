(Di domenica 1 ottobre 2023) A partire da, domenica 1° ottobre, e fino al 31 dicembre 2023, i prezzi di alcunidi prima necessità saranno bloccati o scontati in supermercati, negozi e farmacie che in tutta Italia aderiscono all'iniziativa promossa dal governo. La campagna è stata denominata "Patto...

Chivasso (To), 28 set. - (Adnkronos) - Giornata di lutto regionale oggi in Piemonte per i funerali di tre delle cinque vittime dell'incidente ...

E’ una nuova disciplina nata in Svezia, ma ormai la praticano in tanti. Diventa campione soppesando gli oggetti racimolati durante la gara Uno sport ...

Aldalo sconto del 10% sui prodotti alimentari italiani . Per sostenere il settore agroalimentare nazionale e contrastare la crisi economica causata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, il ...in poche parole', ha scritto la deputata sotto la foto del suo orologio con un avviso di ... rileva l'allerta apparsa nel momento del fragoroso applauso che ha accolto illibera al ...

Al via oggi la stagione olimpica 2023•2024. 300 giorni ai Giochi di ... Nuoto•com

Da oggi via agli "sconti" sui prodotti di largo consumo: occhio al bollino tricolore Today.it

Domani, 2 ottobre, nel Lazio, partirà la campagna di vaccinazione anti Covid-19, in concomitanza con l'antinfluenzale. La somministrazione delle dosi sarà demandata alle Aziende sanitarie locali per ...Domani 2 ottobre, nel Lazio, partirà la campagna di vaccinazione anti Covid-19, in concomitanza con l’antinfluenzale. La somministrazione delle dosi sarà demandata alle Aziende sanitarie locali per il ...