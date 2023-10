(Di domenica 1 ottobre 2023) DACine 34 ore 21 con Renato Pozzetto, iulia Boschi e Ottavia Piccolo. Regia di Franco Amurri. Produzione Italia 1987. Durata: 1 ora e 40 LA TRAMA Marco è un bambino di 8 anni al quale l'infanzia pesa. Vorrebbe già esseree poter amare la bella maestra. Un prodigio elo. Eccolo quarantenne colla bella a portata di mano. Ma la sua testa rimane quella di un bambino, disorientato come prima in mezzo al mondo dei grandi. PERCHE' VEDERLO perchè è certamente la cosa migliore di Pozzetto nel suo periodo d'oro (il faccione da bambino lo rende singolarmente adatto al ruolo). Il film ebbe talmente successo da procurare ad Amurri una scrittura a Hollywood e da ispirare a breve distanza un remake con Tom Hanks

Unpoeta, Charles Péguy, diceva che "quando una parola dicade/ come una fonte, come un riso,/ come una lacrima in un lago", gli adulti hanno un attimo di strana sospensione, come se ...Il viso deloscurato Aurora Ramazzotti ha scelto di non mostrare il volto del suo, nato ...di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre Ultimo Aggiornamento 29/09/23 Fotogallery - '...

"Da grande": il bimbo che diventa subito adulto Liberoquotidiano.it

Donazione cellule staminali e sangue cordonale: presentato a Bari ... ANCI Puglia

La madre aveva lasciato il bimbo di 3 anni da solo in casa ad Alessandria per accompagnare la sorellina più grande a scuola ...