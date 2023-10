Cuori 2 | video intervista a Matteo Martari | «Seconda stagione con tanta carne al fuoco e aspettative altissime»

2: laintervista a Pilar Fogliati Le nuove puntate , dirette da Riccardo Donna, seguono i personaggi e il loro approccio ad innovative soluzioni mediche , a cominciare dal primo pacemaker ...2, intervista ad Alessandro Tersigni Noi di SuperGuida TV abbiamointervistato in esclusiva Alessandro Tersigni al quale abbiamo chiesto come sia stato entrare a far parte del cast: 'E' ...

Il video choc, Progetto Cuori Liberi: così è stato ucciso il maiale Pumba La Stampa

In rete il video della morte maialino Pumba di Cuori Liberi Agenzia ANSA

Daniele Pecci racconta a TAG24 in esclusiva le novità per il suo dottor Corvara in Cuori 2, tanti i colpi di scena previsti.Matteo Martari torna protagonista in Cuori 2 nei panni di Alberto ... Andiamo a scoprire cosa succederà nell’intervista video esclusiva su TAG24. “Il trio Cesare, Alberto, Delia rimane ma non sarà ...