Cuba-Germania oggi in tv | orario e diretta streaming preolimpico volley maschile 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tutto pronto per, partita della Pool A del torneodi, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. La formazione caraibica, dopo aver affrontato l’Ucraina all’esordio, torna in campo per conquistare punti importanti in chiave qualificazione. Serve però una grande prestazione per superare la compagine teutonica, reduce dalla sfida contro l’Iran. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 italiane di sabato 30 settembre al Maracanãzinho di Rio De Janeiro, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadel torneo di qualificazione per le prossime Olimpiadi di...