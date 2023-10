Crozza veste i panni di Giambruno e Senaldi | “Pubblicità della pesca? Altro che immigrati… quello è il vero dramma”

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dopo il successoprima puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – torna Maurizioneidi Andreae Pietroe questa volta si concentrano sulla questione ambientale fino ad arrivare allasui genitori separati che in questi giorni ha diviso l’opinione pubblica: “Be’ allora guarda… ti posso dire che a me quella… mi ha fatto venire i brividoni a pensare a quella povera bambina che non vive in una famiglia tradizionale.è ilche gli immigrati!” Live streaming ed episodi completi su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mauriziotorna con un nuovo personaggio in occasione della nuova stagione del suo one man show. L'artista genovesei panni del giornalista Andrea Giambruno. "Hai tutto il diritto di nascere donna, ...Mauriziotorna con un nuovo personaggio in occasione della nuova stagione del suo one man show. L'artista genovesei panni del giornalista Andrea Giambruno. "Hai tutto il diritto di nascere donna, ...

Maurizio Crozza veste i panni del first gentleman Andrea Giambruno ... Il Sole 24 ORE

Maurizio Crozza diventa Andrea Giambruno, il nuovo personaggio ... Adnkronos

Maurizio Crozza nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - ritorna a vestire i panni del Presidente del Consiglio, Giorgia M ...È interessante come Maurizio Crozza scompaia dai radar quando si ferma il suo Fratelli di Crozza il venerdì in prima serata su Nove. Nessuna comparsata in altri programmi, men che meno interviste. Cos ...