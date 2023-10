Cristiano Malgioglio e il segreto delle sue canzoni senza tempo | Sono femmina nella testa

Non c’è programma cui partecipi Cristiano Malgioglio che non porti con sé uno strascico di polemica, anche solo leggero e divertente come nel caso ...

Tutto ciò che c’è da sapere su Cristiano Malgioglio: partiamo dall’età all’ altezza , per passare alle canzoni , alla vita privata, il […] L'articolo ...

Oggi Notizie Rivelato tutto su Furkan , il misterioso fidanzato di Cristiano Malgioglio : età, lavoro e luogo di residenza! Un nuovo inizio amoroso per ...

Cristiano Malgioglio , ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , ha parlato dell’emozione provata quando Maria De Filippi lo ha chiamato per partecipare ...

Cristiano Malgioglio è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha raccontato di quanto sia grato a Maria De Filippi per averlo chiamato come ...

'Sono femmina nella testa '. Così, a 'Verissimo',spiega la sua capacità di scrivere canzoni d'amore senza tempo , interpretate soprattutto da artiste donne. Leggi Anche Rosanna Lambertucci, in esclusiva a 'Verissimo' le immagini ...Gli ospiti e le interviste di Verissimo di domenica 1 ottobre 2023 Per quel che concerne gli ospiti ricevuti in studio domenica 1 ottobre, Silvia Toffanin ha chiacchierato con, ...

Tale e quale show, botta e risposta tra Pamela Prati e Malgioglio: Sono stonata Ho imparato da te Fanpage.it

"Ho avuto diverse occasioni per scrivere per degli uomini, ma ho spesso rifiutato", confessa il paroliere, penna dietro grandi classici come "L'importante è finire" e "Ancora ancora ancora". "'Ho ...«Io sono molto fedele, se tradisco lo faccio solo con la mente». Cristiano Malgioglio si racconta a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin racconta del suo amore. «Dopo un periodo di crisi siamo ...