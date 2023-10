Cremonese-Parma | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023) La domenica diB vede scendere in campo la capolista del campionato. Alle ore 18:30, infatti, va in scena, match che vedrà i ducali impegnati nel mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Dall’altra parte, i padroni di casa – noni in classifica con 10 punti – tenteranno di prolungare la loro striscia di risultati utili consecutivi e issarsi in posizioni ancor più favorevoli in ottica playoff. Per farlo sarà necessario uscire indenni dalla sfida contro la squadra di Pecchia, che con 17 punti – e una partita da recuperare – sta provando a fare il vuoto già da queste prime battute iniziali della stagione. Le ultime da, con lee latv della ...