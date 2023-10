Tutto pronto per il debutto di Jannik Sinner agli US Open che prima di scendere in campo si è divertito ad incantare il pubblico. Esattamente un ...

Una sconfitta così forse non se l’aspettava proprio Jannik Sinner , che voleva a tutti i costi spingersi fino in fondo agli US Open. A fermare le sue ...

Finisce 6 - 2 6 - 0 per, che non mette mai in discussione la sua superiorità, dopo aver sofferto maledettamente al primo turno contro ...Nel primo scambio prolungato del set èa sbagliare per primo concedendo all'avversario l'... Maturail secondo break di vantaggio che mette sostanzialmente fine alla contesa. Nishioka appare ...

Così Jannik ha superato Nishioka: gli highlights La Gazzetta dello Sport