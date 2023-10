Cosa unisce Napolitano e la destra di oggi. Arditti risponde ad Amato

Leggi su formiche

(Di domenica 1 ottobre 2023) Nella sua intervista dicon Repubblica, Giulianoricorda l’infaticabile impegno riformista di Giorgioper poi ragionare sull’attualità politica italiana, mettendo in evidenza la fatica dei partiti dinel momento in cui sono chiamati al difficile esercizio del governo. Nel farlo incrocia il tema dell’immigrazione, proponendo che l’Europa riconosca lo status di rifugiato economico con pari dignità a quello politico, in modo da consegnare una speranza concreta anche a tutti coloro che fuggono per fame o miseria dal continente africano. Come sempremerita di essere ascoltato, ma a mio avviso propone un punto di vista che non tiene conto di un fenomeno politico essenziale per cogliere il senso del nostro tempo. O meglio,ragiona con una prospettiva, ...